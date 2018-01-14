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Агент: Караваевым интересуется не только "Динамо"

Российский защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев привлек внимание нескольких клубов.

"Вячеславом Караваевым интересуется не только "Динамо". Переговоры ведутся с несколькими клубами, но на данный момент он игрок "Спарты" и тренируется с командой на сборах", — рассказал агент игрока Алексей Сафонов, которого цитирует 8news.
Теги: Караваев Динамо
Сегодня, 21:12
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