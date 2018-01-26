Роберто Манчини: Путин сказал "Зениту" покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подтвердил намерение подписать двух-трех российских футболистов.— Не со всеми из них ситуация ясна до конца. Нобоа испытывает боль, мы пытаемся найти причину и определить сроки восстановления.Что касается Паредеса, то у него небольшое повреждение плюсневой кости, и мы также пытаемся определить сроки. Думаю, там ничего серьезного нет. Кришито будет готов уже через пару дней. Он уже занимается по восстановительной программе, и на его счет у меня нет никаких беспокойств.— У Ивановича проблема не столько футбольная, сколько чисто медицинская, возникшая вне футбола. У него проблема с глазом. Он проходит медицинское обследование, и мы рассчитываем на его восстановление к матчу с "Селтиком" в Шотландии. Ничего критичного тут нет.Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится.К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся (улыбается).