Новости партнеров

Роберто Манчини: Путин сказал "Зениту" покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подтвердил намерение подписать двух-трех российских футболистов.

— Каково состояние Кришито, Нобоа и Паредеса? Когда они вернутся в строй?

— Не со всеми из них ситуация ясна до конца. Нобоа испытывает боль, мы пытаемся найти причину и определить сроки восстановления.

Что касается Паредеса, то у него небольшое повреждение плюсневой кости, и мы также пытаемся определить сроки. Думаю, там ничего серьезного нет. Кришито будет готов уже через пару дней. Он уже занимается по восстановительной программе, и на его счет у меня нет никаких беспокойств.

— Еще нет Ивановича. Возникла ли необходимость в новичках?

— У Ивановича проблема не столько футбольная, сколько чисто медицинская, возникшая вне футбола. У него проблема с глазом. Он проходит медицинское обследование, и мы рассчитываем на его восстановление к матчу с "Селтиком" в Шотландии. Ничего критичного тут нет.

Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится.

К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся (улыбается).

ФК "Зенит"
Теги: Манчини
Вчера, 22:36
Напечатать
9
(2)
№9 Написал: GS Москва (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: yuri
Подставил Вована невзначай.(улыбается)..

Кровавому Терану похх, а вот англоsucksы могут за эту заяву ухватиться и потребовать дисквалифицировать Зеню, а до кучи и всю ФФР с лишением права на ЧМ за вмешательство государства в футбол!!!
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
язва,
Собчак в президенты. Будем жить как в дом 2, реалити шоу Конь руководит великой страной
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: язва Москва (Вчера, 23:19) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Даже сраный тренер зенытика( который кормится с его руки) в куй не ставит этого президента ..( и правильно делает.. Только вот все Мы ссым)


--------------------
зенытик сосал, сосет и будет сосать!
Регистрация: 25.09.2016
№6 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:11) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Что творится в этом мире?

Кто-то россиян продвигает, согласно выбранному президентом курсу, а кто-то без негров жизни не представляет, молится на них. Ну, как-то так.... confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Spartak СССР (Вчера, 23:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
наглый...
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: yuri спб (Вчера, 23:03) #
  • 0
  •  (4)

К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся (улыбается)

Подставил Вована невзначай.(улыбается)..


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Anturage (Вчера, 23:00) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
а играть то они будут? ну купите Оздоева и еще кого нибудь и так же будут на лавке сидеть
Регистрация: 2.08.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:00) #
  • +2
  •  (4)

laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 22:37) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Что творится в этом мире?
Регистрация: 23.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.