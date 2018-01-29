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Александр Бубнов: Промесу выгоднее остаться в "Спартаке"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о желании "Саутгемптона" приобрести у "Спартака" Квинси Промеса.

"Промесу выгоднее бороться за чемпионство в текущем сезоне и поиграть в Лиге Европы. В итоге его стоимость может повыситься и им заинтересуются более серьезные клубы", - цитирует Бубнова "Спорт FM".

Рыночная стоимость 26-летнего голландца оценивается в 22 миллиона евро. В текущем сезоне Промес сыграл 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Теги: Бубнов Промес Спартак
Вчера, 22:41
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