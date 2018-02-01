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Видеообзор: "Спартак" против ЦСКА и "Амкар" против "Црвены Звезды"

Накануне завершились контрольные матчи российских команд на подготовительных сборах. Предлагаем видеоотчет прошедших встреч.

Товарищеский матч

"Спартак" – ЦСКА София - 0:0

"Спартак": Ребров, Дмитрий Комбаров (Рассказов, 78), Кутепов, Максимович (Самедов, 69), Ещенко (Петкович, 78), Глушаков (Зобнин, 66), Фернандо, Промес (Боккетти, 69), Пашалич (Бакаев, 80), Роша (Мельгарехо, 69), Адриано (Зе Луиш, 69)

ЦСКА: Китанов (Черняускас, 46), Манолев, Бодуров, Дюлгеров, Жеферсон, Лоэ, Родригеш (Антов, 82), Алберг (Георгиев, 73), Энрике, Десподов (Бланко, 70), Каранга (Жиков, 84).




Товарищеский матч

"Амкар" – "Црвена Звезда" – 1:1

Голы: Будковский, 33 – Родич, 30.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Идову, Белоруков, Сиваков, Занев, Огуде, Гол (Саид, 46), Комолов, Бодул (Прокофьев, 74), Будковский (Форбс, 77).

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Доналд, Йовичич, Крстичич, Радонич, Бен, Пешич.

Теги: Спартак Амкар
Сегодня, 10:47
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