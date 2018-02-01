Венцислав Христов завершил свое выступление за "СКА-Хабаровск"

Болгарский нападающий "СКА-Хабаровск" Венцислав Христов покинул клуб. Договор между сторонами расторгнут по обоюдному согласию сторон.За хабаровскую команду 29-летний нападающий выступал начиная с августа 2017 года.