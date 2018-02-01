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Венцислав Христов завершил свое выступление за "СКА-Хабаровск"

Болгарский нападающий "СКА-Хабаровск" Венцислав Христов покинул клуб. Договор между сторонами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За хабаровскую команду 29-летний нападающий выступал начиная с августа 2017 года.

ФК "СКА-Хабаровск"
Теги: СКА-Хабаровск
Вчера, 22:55
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