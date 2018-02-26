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Сергей Иванов: ЦСКА – самое узнаваемое и успешное спортивное общество страны

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался по поводу открытия станции метро "ЦСКА".

"Что бы там ни говорили, ЦСКА – самое узнаваемое, самое известное и успешное спортивное общество страны. Которое подарило ей огромное количество наград стараниями людей, которые присутствуют сегодня на открытии этой станции метро.

Спасибо всем, кто причастен к этой стройке: вы восстановили историческую справедливость. Теперь наряду со станциями "Спартака" и "Динамо" в Москве есть такая красивая станция "ЦСКА". То, что доступ к ней есть у арен баскетбольного, хоккейного и футбольного клубов, только повысит число молодых "армейцев", - передаёт слова Иванова "Чемпионат".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:55
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№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:21) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Учитывая, что в стране всего 3 спортобщества и одно из них абсолютно нищее по причине отказа федуна содержать его, а в Динамо вечный бардак, то ЦСКА вне конкуренции. Убили Трудовые резервы, Урожай и Буревестник, так что имеем то, что имеем.

Да и роль спортобществ нынче как то размыта и не очень понятна.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 12:21) #
  • -6
  •  (8)

О, эколог в метро проехался - как его нахлобучило на радостях!
ПиСи: а станцию с таким названием должна была открывать Ксюшадь Лошак smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Valar (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Баскетбольный ЦСКА вообще самый топчик уже давно и не только в России. Футбольный ЦСКА тоже весьма не плох, но теперь, к сожалению только на внутренней арене. При адекватном же финансировании и трате денежных средств сопоставимых по суммам с другими командами чемпионата, ставящими себе задачи борьбу за самые высокие места, например Зенитом или хотя бы Спартаком были бы вечными чемпионами. Хоккейный ЦСКА сейчас тоже в порядке.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 11:57) #
  • -2
  •  (8)

По статистике - так и есть.Из школ ЦСКА вышло больше всего олимпийских чемпионов во всём мире.Факт есть факт
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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