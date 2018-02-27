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Виталий Шашков матч со "Спартаком" пройдет в намеченный день

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".

- Сегодня к вам перед матчем со "Спартаком" приезжала третья комиссия. Как прошел визит?

- Да, люди приезжали, все посмотрели. Пока у нас все по плану. Дальше все зависит только от милости природы. Не от нас.

- Вероятность переноса матча на сегодняшний день не рассматривается?

- Нет. Матч пройдет в намеченный день согласно регламенту. Люди работают, чтобы все состоялось. Сегодня приходили студенты, проводили совместную акцию. Все убирается, чистится.

- "Спартак" не сопротивляется проведению матча?

- Нет. Никто не сопротивляется. "Спартак" прилетает завтра вечером.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шашков Крылья Советов Спартак
Сегодня, 02:05
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