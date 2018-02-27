Виталий Шашков матч со "Спартаком" пройдет в намеченный день

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".- Да, люди приезжали, все посмотрели. Пока у нас все по плану. Дальше все зависит только от милости природы. Не от нас.- Нет. Матч пройдет в намеченный день согласно регламенту. Люди работают, чтобы все состоялось. Сегодня приходили студенты, проводили совместную акцию. Все убирается, чистится.- Нет. Никто не сопротивляется. "Спартак" прилетает завтра вечером.