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Дмитрий Комбаров: это в Самаре было холодно, а с "Локо" — жарко, я даже вспотел

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после гостевой ничьей с «Локомотивом» (0:0) в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от погодных условий, при которых проходила встреча в Москве.

«Играть ли в такую погоду – хороший вопрос. Выбора нет, потому что если переносить дерби, то после этого пришлось бы переносить ещё 2-3 матча. Погода обещает быть такой же холодной. Куда их засунуть — проблема. Но это реалии нашего климата. В таких условиях тяжело раскрыть свой потенциал. Снега много, мяч скользкий, и он не летит, а как ледышка. Но все играют в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Ха, да это в Самаре было холодно, а с «Локо» даже жарко. Я аж вспотел.

Конечно, мы рассчитывали на большее, выходили играть на победу. Если взять моменты «Локомотива» в первом тайме, то это два штрафных. Фернандеш хорошо их исполняет. Но это не комбинационная игра, а стандартные положения. Мы же создавали моменты через пас. У Самедова был момент, когда Игнатьев вытащил из пустых ворот. В первом тайме шла равная игра, во втором мы имели преимущество», — сказал Комбаров в интервью «Чемпионату».
Теги: Комбаров Д. Спартак Локомотив
Вчера, 21:31
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 21:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Первый раз за пять лет! Опять все навесы были мимо кассы
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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