Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Денисов может перейти в "Краснодар" или ЦСКА

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов может продолжить карьеру в "Краснодаре", сообщает ФАН.

По словам источника, "быки" готовы подписать 31-летнего игрока "железнодорожников" летом, когда его соглашение с клубом истечет. В таком случае футболист достанется "Краснодару" бесплатно.

Сообщается, что игроку будет предложен контракт на 2 года с возможностью продления еще на год. Также отмечается, что в услугах футболиста заинтересован ЦСКА, воспитанником которого он является.
Сегодня, 16:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(3)
№10 Написал: MakSIMus (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (0)
online

Так и не восстановился после, тем более Игнатьев с Лысовым достойно смотрятся на фланге да и рыбусь есть, так что думаю отпустят, быки шишкина забрали пусть уж и Тора забирают
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
№9 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Хороший игрок, но 31 год. Тут либо политика поменялась клуба, либо утка...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Виталя стремительно потерял место в основе, удачи ему, если решит уйти.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
футболист достанется бесплатно.


в услугах футболиста заинтересован ЦСКА.


Ха, наш Гинер тут как тут..))))
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 17:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Максим I
Цитата: Батька
а кто это ?

Цитата: Батька
а кто это ?

Вообще-то играл за сборную Нашей страны. Я не фанат Денисова, но игрок сборной заслуживает уважения. Точка.

Ага, за нашу сборную он играл, а еще на другом фланге у нас в обороне играл Кафу, а в центре Мальдини. Понедельник уже, пора проспаться с выходных
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:45) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
играл за сборную Нашей страны


Он за Узбекистан играет.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 17:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Максим I
Цитата: Батька
а кто это ?

Цитата: Батька
а кто это ?

Вообще-то играл за сборную Нашей страны. Я не фанат Денисова, но игрок сборной заслуживает уважения. Точка.

Виталий Денисов никогда не играл за сборную России, и никак не может этого сделать, ибо он играет за совсем другую сборную. Что уважения к нему никак не отменяет smirk
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:27) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
а кто это ?

Цитата: Батька
а кто это ?

Вообще-то играл за сборную Нашей страны. Я не фанат Денисова, но игрок сборной заслуживает уважения. Точка.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 17:03) #
  • -4
  •  (4)

а кто это ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (3)

Да ну нафиг...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.