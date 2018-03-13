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Сергей Герасимец: игроки "Зенита" себя безобразно ведут на поле

Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец высказал мнение о нынешних проблемах в игре петербургской команды.

"Надо перебарывать ситуацию. Я уверен, что с этим составом мы можем побороться даже в этом году за чемпионство. Но надо бороться всем вместе, а не делать заявления. Я смотрел два матча в один день, и можно сопоставить замены. Выходят на поле Кокорин и Алексей Березуцкий, и у них лица разные: у Александра на лице пустота, чего не скажешь об игроке ЦСКА.

Игроки "Зенита" себя безобразно ведут на поле, и от этого обилие жёлтых и красных карточек. Это не от желания бороться. Начнём с того, что в матче с "Ростовом" уже с 10-й минуты "Зенит" должен был играть вдесятером. Вспомните, как повёл себя Дриусси, который пошёл ногами в грудь соперника. А как в предыдущей игре вёл себя капитан Кришито, как вели себя другие игроки по отношению к арбитру? Постоянные апелляции. Тот же Оздоев, который без году неделя в команде, бросился на арбитра, получил за это „горчичник“ и пропустит следующий матч.

Поведение — безобразное! Один из уважаемых в прошлом футболистов написал в соцсетях, что это вседозволенность. Нужно начинать с того, что надо соблюдать игровую дисциплину, работать в полную силу, выполнять указание тренера, бороться. А у нас многие футболисты тратят силы не на то, что надо", — сказал Герасимец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Чемпионат.сом"
Теги: Герасимец Зенит
Сегодня, 17:27
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(3)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:40) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
В человеке - все должно быть прекрасно. А в бомже - все отвратительно

хрюкнула свинья из лужи, пуская пузыри...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Многое идет от тренера, последний случай с ответом Манчини фанату говорит, что не все ладно" в датском королевстве"
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 17:34) #
  • -1
  •  (7)
online

В человеке - все должно быть прекрасно. А в бомже - все отвратительно


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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