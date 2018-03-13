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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Герасимец: игроки "Зенита" себя безобразно ведут на поле
Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец высказал мнение о нынешних проблемах в игре петербургской команды.
"Надо перебарывать ситуацию. Я уверен, что с этим составом мы можем побороться даже в этом году за чемпионство. Но надо бороться всем вместе, а не делать заявления. Я смотрел два матча в один день, и можно сопоставить замены. Выходят на поле Кокорин и Алексей Березуцкий, и у них лица разные: у Александра на лице пустота, чего не скажешь об игроке ЦСКА.
Игроки "Зенита" себя безобразно ведут на поле, и от этого обилие жёлтых и красных карточек. Это не от желания бороться. Начнём с того, что в матче с "Ростовом" уже с 10-й минуты "Зенит" должен был играть вдесятером. Вспомните, как повёл себя Дриусси, который пошёл ногами в грудь соперника. А как в предыдущей игре вёл себя капитан Кришито, как вели себя другие игроки по отношению к арбитру? Постоянные апелляции. Тот же Оздоев, который без году неделя в команде, бросился на арбитра, получил за это „горчичник“ и пропустит следующий матч.
Поведение — безобразное! Один из уважаемых в прошлом футболистов написал в соцсетях, что это вседозволенность. Нужно начинать с того, что надо соблюдать игровую дисциплину, работать в полную силу, выполнять указание тренера, бороться. А у нас многие футболисты тратят силы не на то, что надо", — сказал Герасимец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Чемпионат.сом"
"Надо перебарывать ситуацию. Я уверен, что с этим составом мы можем побороться даже в этом году за чемпионство. Но надо бороться всем вместе, а не делать заявления. Я смотрел два матча в один день, и можно сопоставить замены. Выходят на поле Кокорин и Алексей Березуцкий, и у них лица разные: у Александра на лице пустота, чего не скажешь об игроке ЦСКА.
Игроки "Зенита" себя безобразно ведут на поле, и от этого обилие жёлтых и красных карточек. Это не от желания бороться. Начнём с того, что в матче с "Ростовом" уже с 10-й минуты "Зенит" должен был играть вдесятером. Вспомните, как повёл себя Дриусси, который пошёл ногами в грудь соперника. А как в предыдущей игре вёл себя капитан Кришито, как вели себя другие игроки по отношению к арбитру? Постоянные апелляции. Тот же Оздоев, который без году неделя в команде, бросился на арбитра, получил за это „горчичник“ и пропустит следующий матч.
Поведение — безобразное! Один из уважаемых в прошлом футболистов написал в соцсетях, что это вседозволенность. Нужно начинать с того, что надо соблюдать игровую дисциплину, работать в полную силу, выполнять указание тренера, бороться. А у нас многие футболисты тратят силы не на то, что надо", — сказал Герасимец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Чемпионат.сом"
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