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Александр Ташаев оставил без ответа вопрос о возможном переходе в "Спартак"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев не стал комментировать возможный переход в "Спартак".

- Скажи, что это неправда, что ты перейдешь в "Спартак"? - задал вопрос один из болельщиков "Динамо".

- Можно следующий вопрос?, - заулыбавшись ответил Ташаев.

Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин ранее в контексте информации в СМИ о возможном трансфере заявил, что знает, что "спартаковцы собираются его прикупить". При этом главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера назвал информацию об интересе к Ташаеву слухами.

Р-Спорт
Теги: Ташаев Спартак Динамо
Сегодня, 15:00
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6
(0)
№6 Написал: Яamon (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
сколько их уже там, динамовцев-то?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Саша,ждем!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Малюта_Скуратов
К.А.,
Надеюсь слухи о его переходе,окажутся еще большей глупостью!Ну а если и перейдет,удачи ему и предателем его считать не стану.Это футбол,просто бизнес,ни чего личного

да уйдет то он точно,но не к нам.он же молодой,на уме одно бабло.а у нас ему достаточно не насыпят.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Малюта_Скуратов
К.А.,
Надеюсь слухи о его переходе,окажутся еще большей глупостью!Ну а если и перейдет,удачи ему и предателем его считать не стану.Это футбол,просто бизнес,ни чего личного


Он точно уходит,ну в Спартак ли?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Малюта_Скуратов Токио (Сегодня, 15:40) #
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Болеет за:
«Динамо» М
К.А.,
Надеюсь слухи о его переходе,окажутся еще большей глупостью!Ну а если и перейдет,удачи ему и предателем его считать не стану.Это футбол,просто бизнес,ни чего личного
Регистрация: 31.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
глупый вопрос.так он и ответил,ага.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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