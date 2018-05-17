Александр Ташаев оставил без ответа вопрос о возможном переходе в "Спартак"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев не стал комментировать возможный переход в "Спартак".- Можно следующий вопрос?, - заулыбавшись ответил Ташаев.Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин ранее в контексте информации в СМИ о возможном трансфере заявил, что знает, что "спартаковцы собираются его прикупить". При этом главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера назвал информацию об интересе к Ташаеву слухами.