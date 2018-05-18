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Новый куратор "Тосно": почему бы нам не пойти путем ЦСКА?

Вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль, который стал новым куратором "Тосно", рассказал о положении дел в клубе.

"Мы сейчас делаем ревизию. Новый президент клуба уже назван - это Петров Сергей Валерьевич – депутат Госдумы, один из лидеров строительного рынка Ленобласти. Человек он позитивный, депутат трех созывов, самый играющий во все виды спорта в Государственной Думе.

Этого более чем достаточно для начала. И тот пул компаний, с которыми губернатор уже провел переговоры, которые готовы входить в состав акционеров, создавать программу клуба, составлять смету, позволит не только закрепиться в ФНЛ, но и занимать там лидирующие позиции.

А что касается РФПЛ, тут нужно делать выводы по составу, а не по бюджету. В моем понимании, нужно создавать молодую, современную, окупающую себя команду. Идти путем, например, ЦСКА. А почему бы и нет? Выращивать футболистов, потом продавать их в другие клубы и выводить за счет этого команду на самоокупаемость.

Потом, когда появятся лишние средства, ставить задачу по выходу на новый, более высокий уровень. Ну зачем я буду сейчас вам пафосно говорить, что мы завтра уже вернемся в РФПЛ? Это называется губошлепство", - цитирует Коваля "Фонтанка".
Теги: Тосно
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