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Виталий Денисов: моё будущее в "Локомотиве"? Нужно подождать

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов сообщил, что скоро расскажет о том, где он продолжит свою карьеру.

"Моё будущее в "Локомотиве"? Нужно немного подождать. Я надеюсь, что в скором будущем я всё уже расскажу. К сожалению, не могу сейчас сказать об всём так прямо. Просто нужно подождать и вы всё узнаете", - приводит слова Денисова "Спорт FM".
Теги: Денисов В. Локомотив
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