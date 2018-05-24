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Глава Башкирии: обсуждаем увеличение бюджета "Уфы" на новый сезон
Глава республики "Башкирия" Рустэм Хамитов рассказал о том, какие изменения ждут "Уфу" после выхода клуба в Лигу Европы.
"Просто прекрасно в этом году выступила наша "Уфа". Надо двигаться дальше или по крайней мере закрепиться на этих позициях. Это подразумевает и приобретение новых игроков, улучшение базы, инфраструктуры. Нужно финансирование. 80% финансирования обеспечивает республика, остальное зарабатывает клуб. Уверен, то эти 20% превратятся в 30 и 40. Мы не собираемся уменьшать финансирование, обсуждаем даже увеличение. Цифры называть по ряду причин не буду, но скажу, что клуб будет конкурентоспособным. Знаю, что пятерка клубов впереди финансируются в разы лучше. Знаю, что некоторые клубы ниже нас в турнирной таблице финансируются лучше. Это показывает, что наша модель развития эффективна", - цитирует Хамитова Советский спорт
"Просто прекрасно в этом году выступила наша "Уфа". Надо двигаться дальше или по крайней мере закрепиться на этих позициях. Это подразумевает и приобретение новых игроков, улучшение базы, инфраструктуры. Нужно финансирование. 80% финансирования обеспечивает республика, остальное зарабатывает клуб. Уверен, то эти 20% превратятся в 30 и 40. Мы не собираемся уменьшать финансирование, обсуждаем даже увеличение. Цифры называть по ряду причин не буду, но скажу, что клуб будет конкурентоспособным. Знаю, что пятерка клубов впереди финансируются в разы лучше. Знаю, что некоторые клубы ниже нас в турнирной таблице финансируются лучше. Это показывает, что наша модель развития эффективна", - цитирует Хамитова Советский спорт
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