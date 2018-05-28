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РФПЛ может отказаться от исполнения марша Блатнера перед матчами

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал инициативу отказаться от исполнения марша Блатнера перед началом игр российского чемпионата.

"Мы обсуждали отмену исполнения марша Блатнера перед началом игр. Как ни странно, многие клубы поддержали эту инициативу из-за того, что у многих команд уже есть клубный гимны. По аналогии с западными лигами, где играют гимны самих клубов. Но пока этот вопрос находится в стадии дискуссии, никаких решений нет", - цитиует Прядкина Sport24
Теги: РФПЛ
Сегодня, 14:04
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Такими важными вопросами занимаются...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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