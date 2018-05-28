РФПЛ может отказаться от исполнения марша Блатнера перед матчами

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119366
|Зенит
|104579
|Политика и события в стране и мире
|4126
|Mузыка
|5713
|Юмор, анекдоты, байки
|7712
|КБ-Гостевая
|26636
|Баги сайта и форума
|549
|Отдых в Крыму.
|179
Опрос:
Как сыграет Россия с Австрией?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:22
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне
08:08
Роберто Манчини: я верю в Балотелли (2)
Роберто Манчини: я верю в Балотелли (2)
Вчера, 23:59
Источник: Роналду не устраивает предложенный "Реалом" контракт (6)
Источник: Роналду не устраивает предложенный "Реалом" контракт (6)
Вчера, 23:40
Ведущий Top Gear Кларксон: Кариус должен меньше проводить времени в парикмахерской и больше тренироваться (1)
Ведущий Top Gear Кларксон: Кариус должен меньше проводить времени в парикмахерской и больше тренироваться (1)
Вчера, 23:04
Источник: "Тосно" нашел инвестора (8)
Источник: "Тосно" нашел инвестора (8)
Вчера, 22:49
Леонид Слуцкий присоединится к "Витессу" в конце июня (3)
Леонид Слуцкий присоединится к "Витессу" в конце июня (3)
Вчера, 22:01
Лорис Кариус: я до сих пор не спал. Я снова и снова проигрываю эти моменты в голове (5)
Лорис Кариус: я до сих пор не спал. Я снова и снова проигрываю эти моменты в голове (5)
Вчера, 21:31
Защитник "Сампдории" Иван Стринич перейдет в "Милан"
Защитник "Сампдории" Иван Стринич перейдет в "Милан"
Вчера, 21:22
Гендиректор "Уфы": РФПЛ просто необходимо расширение - российский футбол на подъеме (23)
Гендиректор "Уфы": РФПЛ просто необходимо расширение - российский футбол на подъеме (23)
РФПЛ может отказаться от исполнения марша Блатнера перед матчами
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал инициативу отказаться от исполнения марша Блатнера перед началом игр российского чемпионата.
"Мы обсуждали отмену исполнения марша Блатнера перед началом игр. Как ни странно, многие клубы поддержали эту инициативу из-за того, что у многих команд уже есть клубный гимны. По аналогии с западными лигами, где играют гимны самих клубов. Но пока этот вопрос находится в стадии дискуссии, никаких решений нет", - цитиует Прядкина Sport24
"Мы обсуждали отмену исполнения марша Блатнера перед началом игр. Как ни странно, многие клубы поддержали эту инициативу из-за того, что у многих команд уже есть клубный гимны. По аналогии с западными лигами, где играют гимны самих клубов. Но пока этот вопрос находится в стадии дискуссии, никаких решений нет", - цитиует Прядкина Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.