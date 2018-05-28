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Олег Кононов в среду может возглавить тульский "Арсенал"

Тульский "Арсенал" на этой неделе может назначить главного тренера.

Туляки провели переговоры с несколькими специалистами, на данный момент фаворитом является Олег Кононов. Назначение может состояться уже в среду.

В России тренер работал в "Краснодара" и "Ахмате".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Арсенал Тула
Сегодня, 21:09
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4
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№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: следующий
Кононов хороший тренер,

Хороший тренер НИКОГДА даже на минуту не подписался бы в Терек - значит, говно и вор
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: следующий (Сегодня, 22:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Челси»
Кононов хороший тренер, но ему нужны играющие футболисты, короче Арсенал ему не подходит. Он уже ожегся на Ахмате, играющим в силовой футбол, с Арсеналом и вообще может свою карьеру загубить.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
После Божовича это ни о чем.

После божовича не найдёшь даже рубля, ))))))))
Всё уже смыто ворами
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:04) #
  • -3
  •  (3)

После Божовича это ни о чем.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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