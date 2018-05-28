Олег Кононов в среду может возглавить тульский "Арсенал"

Тульский "Арсенал" на этой неделе может назначить главного тренера.Туляки провели переговоры с несколькими специалистами, на данный момент фаворитом является Олег Кононов. Назначение может состояться уже в среду.В России тренер работал в "Краснодара" и "Ахмате".