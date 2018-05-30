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Александр Самедов: не согласен, что "Спартак" провалился в конце сезона

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов не считает, что команда провалилась в конце прошлого сезона.

– Почему "Спартак" провалился в конце сезона?

– Не согласен с определением "провал". "Спартак" набрал во втором круге 34 очка! Провал был в начале чемпионата – это да. Началось с первой игры против "Динамо" и пошло – Уфа, Хабаровск, "Тосно", "Анжи"… Обидные поражения от "Локомотива" и ЦСКА. За первые 10 туров много растеряли. Почему-то не смогли влиться в сезон.

– Чемпионское похмелье?

– Не думаю. Но что-то случилось. Что-то не имевшее глубоких корней – потому что потом мы феноменально прошли 18 туров без поражений. И были незабываемые 5:1 в Лиге чемпионов над "Севильей".

Концовка… "Тосно" немного нас прибило, и через два дня "Ахмат" нас поймал на контратаках. "Динамо" проиграли, что там говорить, по делу. Ничего не создали. Не знаю даже, почему все так получилось, - сказал Самедов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Спартак
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