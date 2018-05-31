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Эктор Бракамонте: здорово, что "Зенит" возглавил русский

Бывший нападающий "Ростова" Эктор Бракамонте прокомментировал назначение давнего знакомого и экс-одноклубника Сергея Семака главным тренером "Зенита".

"Здорово, что "Зенит" сделал выбор в пользу русского тренера, и вдвойне приятно, что этот русский — Сергей. Ему в Петербурге всё знакомо: раздевалки, офисы, руководство, публика. Нет сомнений, если Семаку дадут время и возможности, он проделает хорошую работу. Успех? Смотря что подразумевать под этим словом. Уверен, ему не составит труда найти общий язык с моими земляками из "Зенита". Он поиграл за границей, в его российских командах было много легионеров, Семак не понаслышке знает, что чувствует иностранец вдали от родины. Сергей всегда с уважением относился ко всем тренерам и вправе рассчитывать на такое же отношение со стороны своих футболистов", - цитирует Бракамонте "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Семак
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