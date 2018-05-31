Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119439
Отдых в Крыму. 181
Зенит 104639
Политика и события в стране и мире 4193
Курилка 1522
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329

Новости партнеров

Гус Хиддинк: я очень рад за Сергея Семака

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал назначение Сергея Семака на должность главного тренера "Зенита".

"Я очень рад, что Сергей Семак стал главным тренером "Зенита". Это умный и душевный человек. Уверен, у него всё получится. Как игрок он не раз демонстрировал великолепное чтение игры. В моё время Семак был ключевым игроком сборной. Это лидер на поле и в раздевалке. Сергей учился у больших тренеров, а теперь настало его время быть главным. Я поздравляю его и "Зенит". Надеюсь, что увижусь с ним на чемпионате мира в России. Желаю ему всего наилучшего", - цитирует голландца Чемпионат
Теги: Семак Хиддинк
Сегодня, 10:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.