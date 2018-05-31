Гус Хиддинк: я очень рад за Сергея Семака

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119439
|Отдых в Крыму.
|181
|Зенит
|104639
|Политика и события в стране и мире
|4193
|Курилка
|1522
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|71
|LIVERPOOL FC
|2532
|Мировые трансферы
|329
Новости партнеров
Лента новостей:
04:42
Игорь Гамула может возглавить "Уфу" (1)
Игорь Гамула может возглавить "Уфу" (1)
01:24
Станислав Черчесов повторил антирекорд Слуцкого и Бышовца по числу матчей подряд без побед (6)
Станислав Черчесов повторил антирекорд Слуцкого и Бышовца по числу матчей подряд без побед (6)
Вчера, 23:47
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии (10)
Сборная опять уступила. На этот раз - Австрии (10)
Вчера, 23:42
"Реал" приобрел 18-летнего форварда
"Реал" приобрел 18-летнего форварда
Вчера, 23:35
Сборная России в товарищеском матче проиграла Австрии (73)
Сборная России в товарищеском матче проиграла Австрии (73)
Вчера, 23:26
Бывший футболист "Рубина" перешел в "Рому"
Бывший футболист "Рубина" перешел в "Рому"
Вчера, 22:30
Константин Зырянов: желание и дальше тренировать "Зенит-2" есть, но контракт заканчивается
Константин Зырянов: желание и дальше тренировать "Зенит-2" есть, но контракт заканчивается
Вчера, 22:21
Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Джон Терри покинул "Астон Виллу"
Вчера, 22:03
Президент "Ростова": мы погасили почти все долги
Президент "Ростова": мы погасили почти все долги
Вчера, 21:43
Вагнер Лав может вернуться в Бразилию (1)
Вагнер Лав может вернуться в Бразилию (1)
Вчера, 21:12
Марко Арнаутович сыграет с Россией с первых минут
Марко Арнаутович сыграет с Россией с первых минут
Вчера, 20:44
Сердар Таски перешел в "Истанбул ББ" (15)
Сердар Таски перешел в "Истанбул ББ" (15)
Вчера, 20:32
Сергей Игнашевич – в основе сборной России на матч с Австрией (20)
Сергей Игнашевич – в основе сборной России на матч с Австрией (20)
Гус Хиддинк: я очень рад за Сергея Семака
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал назначение Сергея Семака на должность главного тренера "Зенита".
"Я очень рад, что Сергей Семак стал главным тренером "Зенита". Это умный и душевный человек. Уверен, у него всё получится. Как игрок он не раз демонстрировал великолепное чтение игры. В моё время Семак был ключевым игроком сборной. Это лидер на поле и в раздевалке. Сергей учился у больших тренеров, а теперь настало его время быть главным. Я поздравляю его и "Зенит". Надеюсь, что увижусь с ним на чемпионате мира в России. Желаю ему всего наилучшего", - цитирует голландца Чемпионат
"Я очень рад, что Сергей Семак стал главным тренером "Зенита". Это умный и душевный человек. Уверен, у него всё получится. Как игрок он не раз демонстрировал великолепное чтение игры. В моё время Семак был ключевым игроком сборной. Это лидер на поле и в раздевалке. Сергей учился у больших тренеров, а теперь настало его время быть главным. Я поздравляю его и "Зенит". Надеюсь, что увижусь с ним на чемпионате мира в России. Желаю ему всего наилучшего", - цитирует голландца Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.