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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Локомотив" порадовался появлению паровоза в заставке ЧМ-2018
"Локомотив" опубликовал скриншот официальной заставки чемпионата мира-2018 - на нем изображен паровоз.
Пресс-служба железнодорожников назвала этот кадр самым красивым по версии клуба.
Пресс-служба железнодорожников назвала этот кадр самым красивым по версии клуба.
The most beautiful thing from the @FIFAWorldCup official TV opening – our version ?? #WorldCup2018 pic.twitter.com/3GnlRKGc0N— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) June 2, 2018
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