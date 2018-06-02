"Локомотив" порадовался появлению паровоза в заставке ЧМ-2018

The most beautiful thing from the @FIFAWorldCup official TV opening – our version ?? #WorldCup2018 pic.twitter.com/3GnlRKGc0N — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) June 2, 2018

"Локомотив" опубликовал скриншот официальной заставки чемпионата мира-2018 - на нем изображен паровоз.Пресс-служба железнодорожников назвала этот кадр самым красивым по версии клуба.