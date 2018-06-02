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"Локомотив" порадовался появлению паровоза в заставке ЧМ-2018

"Локомотив" опубликовал скриншот официальной заставки чемпионата мира-2018 - на нем изображен паровоз.

Пресс-служба железнодорожников назвала этот кадр самым красивым по версии клуба.

Теги: Локомотив
Сегодня, 18:23
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
КАМАЗ
По версии Спартака лучший кадр - это негр в углу. Просто он черный, его не видно.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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