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Доменико Кришито: семь лет в России были потрясающими

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито заявил, что он рад вернуться в свою бывшую команду. Ранее итальянец выступал за "Зенит".

"Я счастлив вновь вернуться в Геную. Это решение вернуться мне далось легко, я отказался от огромных денег в "Зените". Семь лет в России были потрясающими и у меня остались только великолепные впечатления от жизни в России", - цитирует Кришито в интервью Football Italia.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 16:49
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3
(0)
№3 Написал: Filin36 Калач (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
красавчик Мимо!!удачи тебе братан !!!ты был лутшим левоногим защетом!!!
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Филимонов
Конечно. Где бы тебе еще такое бабло платили

Филя ты ли это?Как там гол в очко с центра поля от Шевченко поживает?Кришито эти деньги отработал.Когда в Спартаке был такой краек?Любуйся на Ещенко и Петковича и деревянного Диму.Зависть плохая штука.Заметь уходя из Зенита игроки не пачкают не клуб,не болельщиков,не тренеров,а вот по вам игроки потом проходятся.Потому что Спартак это сборище неблагодарных свинок.Скольких игроков и тренеров выгнали,облили грязью и смешали с овном?Вон Карреру весь сезон поливали,а человек вам чемп взял.Неблагодарные.Поэтому к вам только из Бельгии и Голландии едут.Из топ лиг только шлак,а любой порядочный футболист пошлет вас в момент запроса.Говоря не хочу играть в России,они говорят собственно не хочу играть за ваш шлакосвинарник ,просто вежливые.Ваш удел папуасы,Кавказ и Арабия.Других пригласить просто нереально.В Зенит же поедут и Краснодар и Локо и Цска,появись у них деньги,а вот к вам нет.Зачем играть в позорище и с такими болелами?Что бы убить свою карьеру и быть освистанным?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:23) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно. Где бы тебе еще такое бабло платили
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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