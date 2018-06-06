Доменико Кришито: семь лет в России были потрясающими

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито заявил, что он рад вернуться в свою бывшую команду. Ранее итальянец выступал за "Зенит"."Я счастлив вновь вернуться в Геную. Это решение вернуться мне далось легко, я отказался от огромных денег в "Зените". Семь лет в России были потрясающими и у меня остались только великолепные впечатления от жизни в России", - цитирует Кришито в интервью Football Italia.