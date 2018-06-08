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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Георгий Джикия провел первую тренировку после травмы
Защитник "Спартака" Георгий Джикия, продолжающий восстановление после травмы, приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт красно-белых.
Игрок начал занятие с посещения тренажерного зала. Затем вышел на поле, где под дождем выполнил различные упражнения с мячом. А позже снова вернулся в зал на тренажеры. В общей сложности занятие продлилось чуть больше полутора часов.
В работе защитнику помогал тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, недавно пополнивший тренерский штаб Массимо Карреры.
Игрок начал занятие с посещения тренажерного зала. Затем вышел на поле, где под дождем выполнил различные упражнения с мячом. А позже снова вернулся в зал на тренажеры. В общей сложности занятие продлилось чуть больше полутора часов.
В работе защитнику помогал тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, недавно пополнивший тренерский штаб Массимо Карреры.
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