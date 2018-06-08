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Георгий Джикия провел первую тренировку после травмы

Защитник "Спартака" Георгий Джикия, продолжающий восстановление после травмы, приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт красно-белых.

Игрок начал занятие с посещения тренажерного зала. Затем вышел на поле, где под дождем выполнил различные упражнения с мячом. А позже снова вернулся в зал на тренажеры. В общей сложности занятие продлилось чуть больше полутора часов.

В работе защитнику помогал тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, недавно пополнивший тренерский штаб Массимо Карреры.
Теги: Джикия
Сегодня, 15:52
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(5)
№3 Написал: казылык (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
добрая весть!
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:43) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Жора лучший! С возвращением, Чемпион!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем Георгий! Не хватает очень тебя в защите!
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
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