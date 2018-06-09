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РФПЛ ждет от РФС подтверждения о прекращении существования "Тосно"
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ожидает от Российского футбольного союза (РФС) официального подтверждения того, что футбольный клуб "Тосно" не прошел лицензирование и утратит профессиональный статус. Об этом ТАСС сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.
"РФПЛ ждет официальных документов от РФС с подтверждением того, что "Тосно" не прошел лицензирование. После этого мы совместно с РФС определимся с участниками Суперкубка. Согласно действующему регламенту, место "Тосно" должен занять ЦСКА", - сказал Прядкин.
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил ТАСС, что соответствующие документы от "Тосно" еще не приходили.
"РФПЛ ждет официальных документов от РФС с подтверждением того, что "Тосно" не прошел лицензирование. После этого мы совместно с РФС определимся с участниками Суперкубка. Согласно действующему регламенту, место "Тосно" должен занять ЦСКА", - сказал Прядкин.
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил ТАСС, что соответствующие документы от "Тосно" еще не приходили.
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