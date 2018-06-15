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Бывший хавбек "Рубина" Ильзат Ахметов отправится с "Зенитом" на предсезонный сбор

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак определил список футболистов, которые начнут подготовку к сезону в составе петербуржцев.

На сборы, которые начнутся 17 июня в Австрии, вызваны 29 футболистов, включая бывшего полузащитника "Рубина" Ильзата Ахметова.

20-летний футболист будет находиться в "Зените" на просмотре, сообщает официальный сайт клуба.
Теги: Зенит Рубин
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