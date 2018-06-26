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"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн

ЦСКА и "Ювентус" пока не могут договориться об условиях трансфера полузащитника Александра Головина.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский сделал "армейцам" новое предложение в размере 19 миллионов евро и 10% от суммы последующей перепродажи футболиста.

ЦСКА, в свою очередь, в связи с успешным выступлением игрока на ЧМ-2018 увеличил свои требования с 25 до 30 миллионов.

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Теги: Ювентус ЦСКА Головин
Сегодня, 11:19
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№20 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
После Испании он и 20 не будет стоить, а вот Зобнин если сыграет также как с Уругваем наверняка поднимет свою цену в футбольном мире.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№19 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский сделал

Туринский - харьковскому?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№18 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Привет здравым людям!Больше всего понравилось вот это:.

ЦСКА, в свою очередь, в связи с успешным выступлением игрока на ЧМ-2018 увеличил свои требования с 25 до 30 миллионов.

Не я конечно все понимаю но,успешное выступление против кого?может я что-то пропустил ,уже говорил я об этом игрок внутреннего использования и не больше.


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№17 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Рубин»
Сошлись на торгах Итальянский цыган и Российский еврей. Им просто нравится этот процесс.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: safonas (Сегодня, 12:12) #
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online

по сути провел против саудитов хороший, против Египта неплохой... на этом ( хотел бы ошибиться) скорее всего и все, где успешное выступление?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:12) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наверняка никто не предлагает и никто не просит.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: anonymous (Сегодня, 12:03) #
  • -3
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Цитата: ФКСМ_1922
Жадность ослов и погубит...

смени подпись дурачок лучше
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№13 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
С такими запросами останется ЦСКА у разбитого корыта, как бабка из знаменитой сказки
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:49) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
11:27 Переговоры ЦСКА и «Ювентуса» о трансфере Головина заморожены. На игрока претендуют «Челси» и «Арсенал» 19

Следующая новость, не благодарите новостники.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:49) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жадность ослов и погубит...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:47) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь стало понятно, почему из ЦСКА в Европу редко переходят.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:45) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
Итальянцы, надо понимать, не единственные претенденты на перспективного молодого игрока.

да,там еще челси с барсой в очереди толкаются.бавария так вообще в наглую лезет вне очереди.но самые хитрожопые в псж.они хотят дать 120 лямов и неймара в придачу,чтоб уж наверняка заполучить молодого,перспективного игрока.но пока сомневаются,ведь 120 может и не хватить.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Академия (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Смешную цену они предлагают, типо попробуем купить, не заиграет, ну и фиг с ним, мелочь какая то была заплачена.
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Игрок стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Итальянцы, надо понимать, не единственные претенденты на перспективного молодого игрока.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА, в свою очередь, в связи с успешным выступлением игрока на ЧМ-2018 увеличил свои требования с 25 до 30 миллионов.

скажите что это стеб.не,ну правда,прошу:СКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ШУТКА.иначе это вообще не смешно,а смахивает на клинику.загоева в тоттенхем за 20-ку будут продавать?в связи с успешным выступлением.а игаря за 25?в той же связи.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 11:36) #
  • +3
  •  (3)

после Испании так и останется в ЦСКА, а жаль
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио - в опиумном бреду была написана статья.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№3 Написал: Scoter дом (Сегодня, 11:25) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
30 ? а че не 50 ? он же такой мега игрок
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 11:25) #
  • +7
  •  (9)

Значит никуда он не перейдет. На западе не будут покупать российского игрока за такие деньги.
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (6)
online

Ох, у дуба, ох, у ели...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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