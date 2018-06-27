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Анатолий Мещеряков: надеюсь, все игроки смогут помочь "Локомотиву" с начала сезона

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков выразил надежду, что все футболисты железнодорожников, включая перуанца Джефферсона Фарфана, смогут помочь команде в первой же игре нового сезона.

"Очень жаль, что он получил травму и не сыграет в третьем матче. А комментарии (по состоянию здоровья будут) после того, как он появится в команде. Мы надеемся, что наши игроки помогут нам с самого первого матча, а там будет разбираться медицинский штаб. Но считаю, что в двух матчах на чемпионате мира Фарфан был одним из лучших в команде", - цитирует Мещерякова РИА Новости.
Теги: Мещеряков Локомотив
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