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РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков
28 июня состоялось заседание Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза.
Палата удовлетворила заявление полузащитника Альберта Шарипова в отношении "Рубина" о признании контракта расторгнутым клубом без обоснованной причины, о взыскании компенсации за расторжение контракта, задолженности по трудовому договору частично. Палата обязала "Рубин" выплатить Шарипову компенсацию за расторжение трудового договора по инициативе клуба, задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы за период с сентября 2017 года по февраль 2018 года.
В качестве обеспечительной меры на "Рубин" наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет может быть снят Палатой по разрешению споров в случае исполнения обязательств перед Шариповым.
Палата удовлетворила заявление полузащитника Альберта Шарипова в отношении "Рубина" о признании контракта расторгнутым клубом без обоснованной причины, о взыскании компенсации за расторжение контракта, задолженности по трудовому договору частично. Палата обязала "Рубин" выплатить Шарипову компенсацию за расторжение трудового договора по инициативе клуба, задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы за период с сентября 2017 года по февраль 2018 года.
В качестве обеспечительной меры на "Рубин" наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет может быть снят Палатой по разрешению споров в случае исполнения обязательств перед Шариповым.
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