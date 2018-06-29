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РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков

28 июня состоялось заседание Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза.

Палата удовлетворила заявление полузащитника Альберта Шарипова в отношении "Рубина" о признании контракта расторгнутым клубом без обоснованной причины, о взыскании компенсации за расторжение контракта, задолженности по трудовому договору частично. Палата обязала "Рубин" выплатить Шарипову компенсацию за расторжение трудового договора по инициативе клуба, задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы за период с сентября 2017 года по февраль 2018 года.

В качестве обеспечительной меры на "Рубин" наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Запрет может быть снят Палатой по разрешению споров в случае исполнения обязательств перед Шариповым.
Теги: Рубин
Вчера, 23:51
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