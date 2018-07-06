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Нобель Арустамян: "Локомотив" может арендовать хавбека "ПСЖ" Гжегоша Крыховяка

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "ПСЖ" и сборной Польши Гжегож Крыховяк может перейти в "Локомотив".

"Локомотив" будет удивлять трансферами этим летом. В частности, клуб рассматривает вариант аренды опорника сборной Польши и "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка. Проблемой может стать только высокая зарплата поляка", - сказал Арустамян.

Секретные материалы с Нобелем Арустамяном
Теги: ПСЖ Локомотив
Сегодня, 12:11
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Ростов»
А что Крыховяк имел в ПСЖ (в смысле получал)?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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