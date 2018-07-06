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Агент: Головин остается футболистом ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина рассказал о трансферной ситуации вокруг своего клиента.

"Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю - в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 16:33
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№2 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
А кто-то думал что он может заиграть в топ клубе?
Вся истерика была от агентов


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 17:36) #
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НУ пока да)))


ЦСКА получил предложение о продаже Головина за €40 млн
Руководство ЦСКА получило предложение о покупке Александра Головина за €40 млн. По имеющейся информации, такое предложение сделал один из европейских клубов, чьё название пока держится в тайне. Сообщается лишь то, что команда ведёт борьбу за высокие места в своём национальном чемпионате. По предварительным данным, главным претендентом на Головина до сих пор остаётся «Челси», который уже провёл несколько раундов переговоров с агентом футболиста и руководством ЦСКА.
Отметим, что 22-летний российский полузащитник на данный момент является лучшим центральным полузащитником чемпионата мира-2018 авторитетного портала WhoScored.

Источник: Чемпионат
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
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