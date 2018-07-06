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Агент: Головин остается футболистом ЦСКА
Агент полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина рассказал о трансферной ситуации вокруг своего клиента.
"Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю - в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
"Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю - в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
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