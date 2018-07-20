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Агент Николаса Ломбертса: мой клиент вполне может вернуться в Россию

Сантуш Верхулст, агент защитника "Остенде" Николаса Ломбертса, рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в другой стране.

"Скорее всего Николас покинет "Остенде". У нас есть несколько вариантов в Европе и Азии. В том числе и из России. Нужно все взвесить, обдумать и принять решение. Нико любит вашу страну, так что все возможно", - приводит слова агента Sport24

Ранее сообщалось, что 33-летний игрок обойдется новому клубу в 100 тысяч евро.
Теги: Ломбертс
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