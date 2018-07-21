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Агент Рафаэля Двамены: предложение "Локомотива"? У нас есть немало запросов

Филип Деген, официальный представитель форварда "Цюриха" Рафаэля Двамены, прокомментировал информацию об интересе "Локомотива" к 22-летнему нападающему сборной Ганы.

"Предложение "Локомотива"? У нас есть немало запросов по поводу Двамены, ведем переговоры и общаемся со многими клубами, – отметил Деген", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Локомотив
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