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L’Equipe: "Локомотив" возьмёт Крыховяка в аренду с правом выкупа за 10 млн евро

Популярное французское издание L'Equipe сообщило, чем чемпионы России усилятся игроком сборной Польши.

Крыховяк был куплен "ПСЖ" у "Севильи" за 30 миллионов евро 2 года назад, но не смог заиграть в парижском клубе и был отправлен в аренду в "Вест Бромвич", с которым в прошлом сезоне занял последнее место в английской премьер-лиге.

По информации издания, "Локомотив" и "ПСЖ" договорились об аренде игрока с правом выкупа за 10 миллионов евро. Спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике дорабатывает детали перехода, а доктор Эрик Ролан отменил поездку с командой в Австрию для оформления сделки.
Теги: Локомотив ПСЖ
Сегодня, 11:43
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№2 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Известный агент Шандор Варга прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе полузащитника "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка в "Локомотив".

- Верю в мудрость Семина. Если это его решение, то, значит, он видит Крыховяка в своей команде, - отметил Варга. – Но тут нужно учитывать отношения тренера и игрока. Первый заинтересован во втором, а футболист хочет и понимает, куда идет. Конечно, появление настоящих звезд поднимает уровень РФПЛ, повышает внимание к ней. И если Гжегож понимает, куда и зачем идет, то почему бы и нет?
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Локомотив»
а вот это здраво!!))))
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
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