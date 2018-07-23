A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"?

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой "красно-белые" встретятся с победителем пары ПАОК - "Базель".

- О предстоящем сопернике:

Думаю, греки предпочтительнее, но ненамного. "Базель" неудобный соперник, если не ошибаюсь, "Спартак" с этой командой играл несколько раз, и не очень удачно складывались те матчи. Большой разницы между ПАОК и "Базелем", в принципе, нет. Откровенно говоря, нужно хорошо подготовиться и проходить любого из этих соперников. А с кем тогда ещё играть?! Зачем рваться в Лигу чемпионов, если бояться ПАОК и "Базель"?! Думаю, это достойные соперники, но их нужно проходить, и текущему составу "Спартака" это по силам. Другой вопрос - как команда будет подготовлена к предстоящим играм. Но проходить в следующий раунд нужно, иначе не нужно вообще играть в футбол.

- О работе "Спартака" на трансферном рынке:

Честно говоря, вообще трудно понять, чего хочет Федун. Пришёл Самюэль Жиго, но я не видел его в деле и ничего сказать не могу. Ранее клуб уже наступал на одни и те же грабли на трансферном рынке: взяли Пашалича - не нужен, Максимович - не нужен. Так покупайте тех, кто нужен! Меня это просто удивляет. Здесь должна работать не только селекционная служба, но и главный тренер - Каррера. Он должен говорить, кто и на какую позицию ему нужен. Понимаю, взяли Ташаева, с этим всё понятно. Но в остальном - непонятно.

Федун сказал, что в "Спартаке" много лишних игроков... а не он ли в том числе за это отвечает?! Не он ли одобряет ту или иную сделку, распределяет, руководит сотрудниками селекции?! Если он хочет экономить на футболистах и брать игроков среднего пошиба - бери, но побед не ждите. А если есть желание быть для начала первой командой России - нужно укрепляться достойно, а хороший футболист европейского уровня стоит 20 миллионов и больше. А покупая игроков за 2-3 миллиона - они и результат дадут соответствующий. Таково моё мнение.

Мне давно не нравится работа "Спартака" в вопросе селекции. 10 новичков приходят - в лучшем случае один задерживается на продолжительный срок. Мы все хотим, чтобы "Спартак" приобретал достойных футболистов, которых смело можно было бы бросить в бой, и которые могли бы заметно помогать команде на поле. Другого пути к успеху и развитию нет. Лучше купить одного достойного игрока, чем 5 футболистов среднего уровня.

Rusfootball.info
Теги: Рейнгольд Спартак Базель ПАОК
Сегодня, 14:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(7)
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Чего стесняться, повезло с жеребьевкой...пусть играют, чем больше, тем лучше.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№10 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Рейнгольд, давай уже за ЦСКА начинай болеть! Грамотно мыслишь, наш человек. smirk


--------------------
Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 15:02) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Смотрящий
Когда такое говорили об ЛЧ??


Ну у вас же все турниры , откуда Спартак вылетает и все трофеи мимо носа- говночашки.)))

Единственно достойные - Соль и Кубок Шпенглера.


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: L77
А разве Спартак боролся за ЛЧ? Этож говночашка)) Если бы боролись- не слили бы Динамо в последнем туре.

Пол Пот тебе в Камбоджу!
Когда такое говорили об ЛЧ???


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:48) #
  • -3
  •  (5)

Базель не таких делал.Не всегда же с Легией играть и АЕК.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну если исходить из стоимости игроков,то Спартак должен проходить дальше,но в футболе все бывает.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: Клим Климов (Сегодня, 14:45) #
  • -6
  •  (8)

Это будут два последних матча Спатрака в ЛЧ 2018-2019!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 14:35) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
3-й Отборочный раунд Лиги Чемпионов:
Путь представителей лиг:
«Стандард» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды) / «Штурм» (Австрия)
«Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция)
«Славия» Прага (Чехия) – «Динамо» Киев (Украина)
ПАОК (Греция) / «Базель» (Швейцария) – «Спартак» Москва (Россия)
Команды проведут свои матчи 7/8 и 14 августа.
Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.
6 августа - Жеребьевка раунда плей-офф
21/22 и 28/29 августа - раунд плей-офф
Команды, проигравшие в раунде плей-офф, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.
30 августа - Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 14:34) #
  • -11
  •  (11)

А разве Спартак боролся за ЛЧ? Этож говночашка)) Если бы боролись- не слили бы Динамо в последнем туре.


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 14:31) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Базель может нагнуть Спартак. Лучше ПАОК!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
А что, Базель слабее Спартака?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.