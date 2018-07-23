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Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"?
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой "красно-белые" встретятся с победителем пары ПАОК - "Базель".
- О предстоящем сопернике:
Думаю, греки предпочтительнее, но ненамного. "Базель" неудобный соперник, если не ошибаюсь, "Спартак" с этой командой играл несколько раз, и не очень удачно складывались те матчи. Большой разницы между ПАОК и "Базелем", в принципе, нет. Откровенно говоря, нужно хорошо подготовиться и проходить любого из этих соперников. А с кем тогда ещё играть?! Зачем рваться в Лигу чемпионов, если бояться ПАОК и "Базель"?! Думаю, это достойные соперники, но их нужно проходить, и текущему составу "Спартака" это по силам. Другой вопрос - как команда будет подготовлена к предстоящим играм. Но проходить в следующий раунд нужно, иначе не нужно вообще играть в футбол.
- О работе "Спартака" на трансферном рынке:
Честно говоря, вообще трудно понять, чего хочет Федун. Пришёл Самюэль Жиго, но я не видел его в деле и ничего сказать не могу. Ранее клуб уже наступал на одни и те же грабли на трансферном рынке: взяли Пашалича - не нужен, Максимович - не нужен. Так покупайте тех, кто нужен! Меня это просто удивляет. Здесь должна работать не только селекционная служба, но и главный тренер - Каррера. Он должен говорить, кто и на какую позицию ему нужен. Понимаю, взяли Ташаева, с этим всё понятно. Но в остальном - непонятно.
Федун сказал, что в "Спартаке" много лишних игроков... а не он ли в том числе за это отвечает?! Не он ли одобряет ту или иную сделку, распределяет, руководит сотрудниками селекции?! Если он хочет экономить на футболистах и брать игроков среднего пошиба - бери, но побед не ждите. А если есть желание быть для начала первой командой России - нужно укрепляться достойно, а хороший футболист европейского уровня стоит 20 миллионов и больше. А покупая игроков за 2-3 миллиона - они и результат дадут соответствующий. Таково моё мнение.
Мне давно не нравится работа "Спартака" в вопросе селекции. 10 новичков приходят - в лучшем случае один задерживается на продолжительный срок. Мы все хотим, чтобы "Спартак" приобретал достойных футболистов, которых смело можно было бы бросить в бой, и которые могли бы заметно помогать команде на поле. Другого пути к успеху и развитию нет. Лучше купить одного достойного игрока, чем 5 футболистов среднего уровня.
Rusfootball.info
- О предстоящем сопернике:
Думаю, греки предпочтительнее, но ненамного. "Базель" неудобный соперник, если не ошибаюсь, "Спартак" с этой командой играл несколько раз, и не очень удачно складывались те матчи. Большой разницы между ПАОК и "Базелем", в принципе, нет. Откровенно говоря, нужно хорошо подготовиться и проходить любого из этих соперников. А с кем тогда ещё играть?! Зачем рваться в Лигу чемпионов, если бояться ПАОК и "Базель"?! Думаю, это достойные соперники, но их нужно проходить, и текущему составу "Спартака" это по силам. Другой вопрос - как команда будет подготовлена к предстоящим играм. Но проходить в следующий раунд нужно, иначе не нужно вообще играть в футбол.
- О работе "Спартака" на трансферном рынке:
Честно говоря, вообще трудно понять, чего хочет Федун. Пришёл Самюэль Жиго, но я не видел его в деле и ничего сказать не могу. Ранее клуб уже наступал на одни и те же грабли на трансферном рынке: взяли Пашалича - не нужен, Максимович - не нужен. Так покупайте тех, кто нужен! Меня это просто удивляет. Здесь должна работать не только селекционная служба, но и главный тренер - Каррера. Он должен говорить, кто и на какую позицию ему нужен. Понимаю, взяли Ташаева, с этим всё понятно. Но в остальном - непонятно.
Федун сказал, что в "Спартаке" много лишних игроков... а не он ли в том числе за это отвечает?! Не он ли одобряет ту или иную сделку, распределяет, руководит сотрудниками селекции?! Если он хочет экономить на футболистах и брать игроков среднего пошиба - бери, но побед не ждите. А если есть желание быть для начала первой командой России - нужно укрепляться достойно, а хороший футболист европейского уровня стоит 20 миллионов и больше. А покупая игроков за 2-3 миллиона - они и результат дадут соответствующий. Таково моё мнение.
Мне давно не нравится работа "Спартака" в вопросе селекции. 10 новичков приходят - в лучшем случае один задерживается на продолжительный срок. Мы все хотим, чтобы "Спартак" приобретал достойных футболистов, которых смело можно было бы бросить в бой, и которые могли бы заметно помогать команде на поле. Другого пути к успеху и развитию нет. Лучше купить одного достойного игрока, чем 5 футболистов среднего уровня.
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