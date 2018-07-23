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Сергей Игнашевич станет тренером молодежной команды ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич на встрече с болельщиками на "ВЭБ Арене" объявил, что останется в структуре клуба и будет работать помощником главного тренера молодежной команды.
"Я не совсем прощаюсь. Рад, что наши пути идут вместе с ЦСКА. С нетерпением жду свою тренировку… в качестве тренера второй команды ЦСКА. Она уже послезавтра!", - цитирует Игнашевича твиттер ЦСКА.
"Я не совсем прощаюсь. Рад, что наши пути идут вместе с ЦСКА. С нетерпением жду свою тренировку… в качестве тренера второй команды ЦСКА. Она уже послезавтра!", - цитирует Игнашевича твиттер ЦСКА.
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