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Сергей Игнашевич станет тренером молодежной команды ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич на встрече с болельщиками на "ВЭБ Арене" объявил, что останется в структуре клуба и будет работать помощником главного тренера молодежной команды.

"Я не совсем прощаюсь. Рад, что наши пути идут вместе с ЦСКА. С нетерпением жду свою тренировку… в качестве тренера второй команды ЦСКА. Она уже послезавтра!", - цитирует Игнашевича твиттер ЦСКА.
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 21:20
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8
(2)
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: spartach10
Неплохой игрок, но не более)

Хороший игрок был. Согласен. Но не как не великий.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№7 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 21:32) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Spartacus1971
великому игроку.

Великому??? Он что в одном ряду с Нетто, Исаевым, Симоняном, Яшиным, Дасаевым и пр..????
"Великий" игнашевич)))
___________________
Неплохой игрок, но не более)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
значит все таки будет главным тренером в какой нибудь команде
Удачи, Сергей!

Удачи, Сергей Николаевич! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (1)
online

А кто- то сомневался?)) Хотя неожиданно- сразу вторым в молодежку.


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
помощником главного тренера

значит все таки будет главным тренером в какой нибудь команде
Удачи, Сергей!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
И это прекрасно)


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: следующий (Сегодня, 21:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Давай Сергей. Удачи.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи великому игроку.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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