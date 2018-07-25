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СМИ: нападающий "Халл Сити" Эрнандес перейдет в ЦСКА

Уругвайский нападающий английского "Халл Сити" Абель Эрнандес перейдет в московский ЦСКА.

По информации Tuttomercatoweb.com, клубы достигли договоренности о трансфере футболиста. Контракт Эрнандеса с красно-синими будет рассчитан на три года.

В прошедшем сезоне он провел 10 матчей, забив восемь мячей.

"Газета.ру"
Теги: ЦСКА Халл Сити Трансферы
Сегодня, 02:05
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