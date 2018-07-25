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Сесар Навас продлил контракт с "Рубином"

Защитник Сесар Навас продолжит выступать за "Рубин".

Испанец продлил контракт с казанским клубом на один сезон.

Ранее сообщалось, что Навас мог завершить карьеру.

ФК "Рубин"
Теги: Навас Рубин
Сегодня, 21:16
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