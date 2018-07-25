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Луис Адриано: Кутепов сказал, что пошёл бы в "Милан"? Одобряю выбор Ильи
Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано прокомментировал высказывание защитника красно-белых Ильи Кутепова, выразившего желание поиграть за "Милан".
"Кутепов сказал, что пошёл бы в "Милан"? Правильный выбор. "Милан" — великий клуб, с мощной инфраструктурой. Всё грамотно организовано, настроена связь между руководством и футболистами. Игроки очень комфортно себя чувствуют там, ну и сам город хорош. Есть что посмотреть, где вкусно покушать. Одобряю выбор Ильи.
Сколько знаю Кутепова, он очень сильно прибавил. Ну и потом, в сборную кое-кого с улицы не берут. Кутепов доказал, что достоин защищать цвета сборной — он прекрасно выступил на чемпионате мира. С такой игрой он способен зарекомендовать себя в любом европейском клубе.
Он здорово играет на опережение, хорош "на втором этаже". И, несмотря на рост, у него хорошая скорость. Три эти составляющие могут вызвать интерес больших клубов. Ну и потом, его игра на чемпионате мира тоже влияет", - цитирует Адриано "Чемпионат.сом".
"Кутепов сказал, что пошёл бы в "Милан"? Правильный выбор. "Милан" — великий клуб, с мощной инфраструктурой. Всё грамотно организовано, настроена связь между руководством и футболистами. Игроки очень комфортно себя чувствуют там, ну и сам город хорош. Есть что посмотреть, где вкусно покушать. Одобряю выбор Ильи.
Сколько знаю Кутепова, он очень сильно прибавил. Ну и потом, в сборную кое-кого с улицы не берут. Кутепов доказал, что достоин защищать цвета сборной — он прекрасно выступил на чемпионате мира. С такой игрой он способен зарекомендовать себя в любом европейском клубе.
Он здорово играет на опережение, хорош "на втором этаже". И, несмотря на рост, у него хорошая скорость. Три эти составляющие могут вызвать интерес больших клубов. Ну и потом, его игра на чемпионате мира тоже влияет", - цитирует Адриано "Чемпионат.сом".
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