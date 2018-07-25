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Луис Адриано: Кутепов сказал, что пошёл бы в "Милан"? Одобряю выбор Ильи

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано прокомментировал высказывание защитника красно-белых Ильи Кутепова, выразившего желание поиграть за "Милан".

"Кутепов сказал, что пошёл бы в "Милан"? Правильный выбор. "Милан" — великий клуб, с мощной инфраструктурой. Всё грамотно организовано, настроена связь между руководством и футболистами. Игроки очень комфортно себя чувствуют там, ну и сам город хорош. Есть что посмотреть, где вкусно покушать. Одобряю выбор Ильи.

Сколько знаю Кутепова, он очень сильно прибавил. Ну и потом, в сборную кое-кого с улицы не берут. Кутепов доказал, что достоин защищать цвета сборной — он прекрасно выступил на чемпионате мира. С такой игрой он способен зарекомендовать себя в любом европейском клубе.

Он здорово играет на опережение, хорош "на втором этаже". И, несмотря на рост, у него хорошая скорость. Три эти составляющие могут вызвать интерес больших клубов. Ну и потом, его игра на чемпионате мира тоже влияет", - цитирует Адриано "Чемпионат.сом".
Теги: Адриано Кутепов
Сегодня, 21:28
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№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
А еще можно в Баварию. Там тоже все налажено, красиво и вкусно кормят.

А еще в Барселону можно хотеть.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:37) #
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Осталось только как то с Миланом договориться
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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