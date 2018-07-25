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Александр Головин установит трансферный рекорд России

Переход Александра Головина из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро станет самым дорогим трансфером в истории с участием российских футболистов.

До этого рекорд принадлежал еще одному экс-армейцу - за Юрия Жиркова "Челси" в 2009 году заплатил красно-синим 21 миллион евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин ЦСКА Монако
Вчера, 23:38
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(2)
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:54) #
  • +1
  •  (1)

Charodei,
Не ну красавцы. Хоть я и болельщик ЦСКА,но очень хочу чтобы у Головина получилась карьера. Это даст толчок новым игрокам из России ,поехать в Европу.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Charodei Борзя (Вчера, 23:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну щас свиньи налетят со своим хрюканием о том,что это все неправда ,а вот они сейчас Кутепчика за 40 лямов сбагрят в Баварию,да Промеса за 50 куда-нибудь... joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: Drill (Вчера, 23:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
За 22-летнего полузащитника сборной России французский клуб заплатит 30 миллионов евро. Никогда прежде такие деньги за российского игрока не выплачивались. Рекорд до этого дня принадлежал другому армейцу – Юрию Жиркову.

Самые дорогие трансферы российских игроков:

1. Александр Головин. ЦСКА «Монако». 30 млн € (2018)
2. Юрий Жирков. ЦСКА «Челси». 21 млн € (2009)
3-4. Александр Кокорин. «Динамо» «Анжи». 19 млн € (2013)
3-4. Александр Кокорин. «Анжи» «Динамо». 19 млн € (2013)
5. Роман Павлюченко. «Спартак» «Тоттенхэм». 17,4 млн € (2008)
6. Андрей Аршавин. «Зенит» «Арсенал». 16,5 млн € (2009)
7-9. Юрий Жирков. «Челси» «Анжи». 15 млн € (2012)
7-9. Игорь Денисов. «Зенит» «Анжи». 15 млн € (2013)
7-9. Игорь Денисов. «Анжи» «Динамо». 15 млн € (2013)
10. Александр Бухаров. «Рубин» «Зенит». 12 млн € (2010)
Для «Монако» трансфер уроженца Кемеровской области стал не самым дорогим в клубной истории. Фалькао и Хамес Родригес стоили дороже.

Самые дорогие трансферы в истории «Монако»:

1. Хамес Родригес («Порту») – 45 млн € (2013)
2. Фалькао («Атлетико») – 43 млн € (2013)
3-4. Александр Головин (ЦСКА) – 30 млн € (2018)
3-4. Кейта Бальде («Лацио») – 30 млн € (2017)
5. Жоао Моутинью («Порту») – 25 млн € (2013)
Никогда прежде ЦСКА не продавал своих игроков за такую сумму. Стоит отметить, что никто прежде из топ-5 продаж красно-синих в полной мере ожидания своих новых клубов оправдать не сумел.

Самые дорогие продажи в истории ЦСКА:

1. Александр Головин («Монако») – 30 млн € (2018)
2. Жо («Манчестер Сити») – 24 млн € (2008)
3. Юрий Жирков («Челси») – 21 млн € (2009)
4. Ахмед Муса («Лестер») – 19,5 млн € (2016)
5. Милош Красич («Ювентус») – 15 млн € (2010)
В истории продаж из РПЛ трансфер Головина занимает третье место.

Самые крупные продажи в истории РПЛ в другие чемпионаты:

1. Халк. «Зенит» «Шанхай СИПГ». 55,8 млн € (2016)
2. Виллиан. «Анжи» «Челси». 35,5 млн € (2013)
3. Александр Головин. ЦСКА «Монако». 30 млн € (2018)
4. Эсекьель Гарай. «Зенит» «Валенсия». 24 млн (2016)
5. Жо. ЦСКА «Манчестер Сити». 24 млн (2008)
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
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