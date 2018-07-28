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Виктор Гончаренко: у Дзагоева травма икроножной мышцы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после победы над "Локомотивом" (1:0 ДВ) в матче за Суперкубок России.

"Георгий Щенников в конце сезона много пропустил, поэтому его готовность была чуть хуже. Что касается травм, то пока сложно говорить. У Алана Дзагоева икроножная мышца.

Учитывая то количество людей, которые были готовы к матчу, мы выбрали вариант с пятью защитниками.

Почему считаю этот трофей не совсем полноценным? Да, это титул, но он менее официальный. Если оценивать объективно, то он третий по ранжиру", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 01:39
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 01:52) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: ПавКо
Алану - только ЗДОРОВЬЯ!

Ананидзе и то, менее травматичен. Зачем ЦСКА нужен "Цауня №2"
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 01:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Алану - только ЗДОРОВЬЯ!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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