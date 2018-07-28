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"Анжи" подписал форварда "Сампдории" и молодежной сборной Венесуэлы

Состав "Анжи" пополнил венесуэльский нападающий Андрес Понсе, сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний футболист ранее выступал за "Сампдорию".

Детали трансфера не уточняются.
Теги: Анжи Сампдория
Сегодня, 08:52
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:09) #
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Каким образом? У них нет денег ,клуб на грани???
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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