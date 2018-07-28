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Валерий Масалитин: фактор спортивной борьбы в нашем футболе отсутствует

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что если у российского клуба нет финансовых средств, то он либо опускается на дно, либо прекращает существование.

"Во всем российском футболе фактор спортивной борьбы практически отсутствует. На мой взгляд, если команда вылетела из РПЛ в ФНЛ или более низший дивизион, то она в любом случае должна начать новый сезон именно там.

А у нас получается так, что тот же "Анжи" вылетел из высшей лиги, но при этом прописку сохранил, несколько клубов в ФНЛ вылетели в ПФЛ, но также остались в том же дивизионе.

Это убивает наш футбол", - цитирует Масалитина Газета.ру
Теги: Масалитин Анжи
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