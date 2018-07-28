Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Федотов: "Оренбург" был надежен в обороне, но пропустил нелепый мяч

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился мнением о матче первого тура РПЛ против московского "Спартака" (0:1).

"Пропустили нелепый мяч. Нужно вратарю было сыграть проще — выбить кулаком мяч подальше и занять позицию. Мы оборонялись, терпели, ждали своего шанса. Были моменты, один из них могли реализовать, когда Афонин с 11 метров умудрился попасть в игрока

Знали, что будет делать "Спартак". Были готовы к этому. Дальние удары проходили, но редко такими можно забивать. В обороне выглядели достаточно надежно.

Мы провели подготовку в усеченном формате. Надеялись, что появится усиление, но его пока нет. Ждем новых игроков. В атаке пока, кроме Козлова, никого нет. С оптимизмом смотрим в будущее и настраиваемся на следующий матч

Не думал ли поставить на игру вратаря Александра Довбню? Евгений Фролов был с нами в прошлом сезоне, мы знали его качества. Знали и о статистике Довбни в матчах против "Спартака". Претензий к Евгению никаких нет, кроме, разве что, гола. В остальном играл уверенно. Парировал опаснейший удар Зе Луиша после углового", - цитирует Федотова Sport24.
Теги: Федотов Оренбург Спартак
Вчера, 23:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
На обода поставили твой автобус,с твоим нелепым говно-футболом,радуйся что Спартак не реализовал свои моменты
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Вчера, 23:33) #
  • 0
  •  (0)

Надежная оборона.
Нелепый мяч.
Не вижу связи...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.