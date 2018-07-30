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На Замоскворецкой линии московского метрополитена запущен тематический поезд ЦСКА

В московском метрополитене запущен тематический поезд ЦСКА.

Запуск приурочен к празднованию 95-летия организации. Поезд будет ходить по Замоскворецкой линии.

Вагоны поезда расскажут пассажирам об истории ЦСКА и развитии советского и российского спорта высших достижений, о профессиональных клубах - баскетбольном, хоккейном и футбольном, а также о всероссийском военно-патриотическом общественном движении "Юнармия", которое зарождалось в ЦСКА.

На Замоскворецкой линии московского метрополитена запущен тематический поезд ЦСКА


В вагонах можно будет увидеть иллюстрации лучших моментов спортивных состязаний и побед знаменитых армейских спортсменов.

ТАСС
Сегодня, 13:58
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(6)
№3 Написал: maksrebrov (Сегодня, 14:51) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:02) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Разве Гинер ещё не продал вагонетки?))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:01) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
а на 100-летие запускали?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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