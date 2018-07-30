У клубов РПЛ в этом сезоне будет 4 резервных стадиона

РПЛ утвердила список резервных стадионов на сезон-2018/19.Это "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа).Эти стадионы будут резервными для всех клубов. Любая команда сможет использовать стадион, если их основная арена не будет готова принять матч.