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У клубов РПЛ в этом сезоне будет 4 резервных стадиона

РПЛ утвердила список резервных стадионов на сезон-2018/19.

Это "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа).

Эти стадионы будут резервными для всех клубов. Любая команда сможет использовать стадион, если их основная арена не будет готова принять матч.

Спорт-Экспресс
Сегодня, 14:57
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