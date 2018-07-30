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Бенедикт Хеведес до завтра пройдет медосмотр в "Локомотиве"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес до завтрашнего дня пройдет медосмотр в "Локомотиве", сообщает Bild.

После этого будут согласованы последние детали трансфера. Сумма трансфера составит около 4-5 млн евро.

Хеведес выступает за "Шальке" с 2007 года.
Теги: Локомотив
Сегодня, 18:47
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