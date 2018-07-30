Бенедикт Хеведес до завтра пройдет медосмотр в "Локомотиве"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес до завтрашнего дня пройдет медосмотр в "Локомотиве", сообщает Bild.После этого будут согласованы последние детали трансфера. Сумма трансфера составит около 4-5 млн евро.Хеведес выступает за "Шальке" с 2007 года.