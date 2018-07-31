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Шамиль Газизов: наверное, мы были чуть ближе к победе, чем "Локомотив"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал результат матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграла вничью с московским "Локомотивом".

"Наверное, мы были чуть ближе к победе, имели отличный шанс на 94-й минуте. Но все же результат справедлив. Мы сегодня не заслужили победы. Ничья — закономерный исход", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Уфа Локомотив
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