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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Перед Суперкубком убили болельщика ЦСКА. Это сделали другие фанаты «армейцев»
Драка на Курском вокзале закончилась смертью для одного из участников. Как стало известно, виноват в произошедшем один из хорошо известных представителей фанатского движения москвичей. О страшном перед стартом ЦСКА в чемпионате в Самаре, где на новом стадионе ожидается аншлаг.
Футбольный сезон начинался 27 июля матчем за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА в Нижнем Новгороде. Весь интернет пестрил оптимистическими прогнозами на грядущий футбольный год – только что мы блестяще провели Чемпионат мира, угодили практически всем (сразу и не вспомнишь хоть кого-нибудь, кто остался недоволен), показали и доказали, что вообще-то мы не звери и не сплошь расисты, а довольно приятные в общении ребята.
Но спустя две недели после классного финала оказалось, что проблемы у нас ещё есть. И проблемы большие.
Что случилось?
В день матча стало известно, что несколько зрителей до Нижнего Новгорода не добрались. В результате потасовки на Курском вокзале – одна часть болельщиков добиралась в Нижний из Санкт-Петербурга с пересадкой в Москве – скончался 30-летний Игорь Соколовский, а ещё двое попали в больницу.
Сотрудник пресс-службы управления на транспорте по центральному федеральному округу Мария Дедова прокомментировала произошедшее и рассказала детали «Спорт-Экспрессу»:
«В два часа пятнадцать минут ночи сотрудниками транспортной полиции на Курском вокзале Москвы при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми.
Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями.
Незамедлительно была вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался. В течение пятнадцати минут был задержан организатор драки. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и доставлен в линейное управление внутренних дел на станции Москва-Курская еще один подозреваемый.
По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Причиной смерти стало ножевое ранение.
Вскоре появилась и видеозапись произошедшего.
Как выяснилось позже, во время поездки у двух товарищей (один из них – Соколовский) возник конфликт на бытовой почве с попутчиком в вагоне-ресторане. Последний так же являлся болельщиком ЦСКА – он позвонил друзьям, которые подъехали на станцию.
Всего их оказалось 20.
У погибшего осталась жена и двухлетний сын. Пока что известно только то, что он жил в Санкт-Петербурге и работал в салоне сотовой связи.
Те самые «болельщики», которые в составе двадцати человек избивали двух (и не забыли про холодное оружие, вдруг силы оказались бы неравны) оказались представителями фанатской организации Einfach Jugend (перевод с немецкого звучит безобидно – «Простые парни»). Их лидер уже задержан. Его фото было опубликовано.
На сегодняшнее число задержано уже восемь из двадцати участников драки. Розыскные работы на данный момент продолжаются.
Почему это очень плохо для футбола?
Мы все-таки живём уже не в девяностых годах и не в начале нулевых, когда зверства футбольного боления воспринимались без особого удивления. Последние годы обстановка вокруг стадионов стала намного спокойнее. Все больше становилось зрителей, желающих просто наблюдать игру и болеть без голоса, лишая футболистов сомнительного наслаждения от матерных песен.
Подобная история не имеет к футболу ровным счетом никакого отношения. Почти. Да, убитый и убийцы оказались фанатами одной команды, но даже конфликт никаким образом не был связан с тем, о чём наш сайт. Особо неприятная для нас проблема заключается в другом.
Это происшествие печально не только потому, что погиб человек. Не только потому, что среди нас – мы лишний раз в этом убедились – живут люди, которым мало избить двоих целой толпой, - надо ещё и пырнуть ножом. Это большой удар по репутации футбола в общественных глазах. В плане его продвижения, если можно так сказать.
Обиднее вдвойне, что произошло это после блестящего Чемпионата мира, который как-то разом всех окончательно убедил в том, что футбол это общий праздник, на который надо бежать всей семьей и наслаждаться. Конечно, серьезного урона благожелательное отношение к футбола не понесет. Но вот неприятный момент в памяти останется.
А из таких моментов – многих-многих – и складывается суждение в общем.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Футбольный сезон начинался 27 июля матчем за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА в Нижнем Новгороде. Весь интернет пестрил оптимистическими прогнозами на грядущий футбольный год – только что мы блестяще провели Чемпионат мира, угодили практически всем (сразу и не вспомнишь хоть кого-нибудь, кто остался недоволен), показали и доказали, что вообще-то мы не звери и не сплошь расисты, а довольно приятные в общении ребята.
Но спустя две недели после классного финала оказалось, что проблемы у нас ещё есть. И проблемы большие.
Что случилось?
В день матча стало известно, что несколько зрителей до Нижнего Новгорода не добрались. В результате потасовки на Курском вокзале – одна часть болельщиков добиралась в Нижний из Санкт-Петербурга с пересадкой в Москве – скончался 30-летний Игорь Соколовский, а ещё двое попали в больницу.
Сотрудник пресс-службы управления на транспорте по центральному федеральному округу Мария Дедова прокомментировала произошедшее и рассказала детали «Спорт-Экспрессу»:
«В два часа пятнадцать минут ночи сотрудниками транспортной полиции на Курском вокзале Москвы при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми.
Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями.
Незамедлительно была вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался. В течение пятнадцати минут был задержан организатор драки. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и доставлен в линейное управление внутренних дел на станции Москва-Курская еще один подозреваемый.
По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Причиной смерти стало ножевое ранение.
Вскоре появилась и видеозапись произошедшего.
Как выяснилось позже, во время поездки у двух товарищей (один из них – Соколовский) возник конфликт на бытовой почве с попутчиком в вагоне-ресторане. Последний так же являлся болельщиком ЦСКА – он позвонил друзьям, которые подъехали на станцию.
Всего их оказалось 20.
У погибшего осталась жена и двухлетний сын. Пока что известно только то, что он жил в Санкт-Петербурге и работал в салоне сотовой связи.
Те самые «болельщики», которые в составе двадцати человек избивали двух (и не забыли про холодное оружие, вдруг силы оказались бы неравны) оказались представителями фанатской организации Einfach Jugend (перевод с немецкого звучит безобидно – «Простые парни»). Их лидер уже задержан. Его фото было опубликовано.
На сегодняшнее число задержано уже восемь из двадцати участников драки. Розыскные работы на данный момент продолжаются.
Почему это очень плохо для футбола?
Мы все-таки живём уже не в девяностых годах и не в начале нулевых, когда зверства футбольного боления воспринимались без особого удивления. Последние годы обстановка вокруг стадионов стала намного спокойнее. Все больше становилось зрителей, желающих просто наблюдать игру и болеть без голоса, лишая футболистов сомнительного наслаждения от матерных песен.
Подобная история не имеет к футболу ровным счетом никакого отношения. Почти. Да, убитый и убийцы оказались фанатами одной команды, но даже конфликт никаким образом не был связан с тем, о чём наш сайт. Особо неприятная для нас проблема заключается в другом.
Это происшествие печально не только потому, что погиб человек. Не только потому, что среди нас – мы лишний раз в этом убедились – живут люди, которым мало избить двоих целой толпой, - надо ещё и пырнуть ножом. Это большой удар по репутации футбола в общественных глазах. В плане его продвижения, если можно так сказать.
Обиднее вдвойне, что произошло это после блестящего Чемпионата мира, который как-то разом всех окончательно убедил в том, что футбол это общий праздник, на который надо бежать всей семьей и наслаждаться. Конечно, серьезного урона благожелательное отношение к футбола не понесет. Но вот неприятный момент в памяти останется.
А из таких моментов – многих-многих – и складывается суждение в общем.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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