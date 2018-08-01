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Источник: экипаж ГИБДД по неизвестным причинам не оформил ДТП с участием Федора Смолова

Появились новые подробности аварии, участником которой стал нападающий "Краснодара" Федор Смолов.

По информации паблика Mash, сотрудники правоохранительных органов не оформили ДТП.

Авария произошла в Краснодаре на Ставропольской улице в ночь на 1 августа.

УСБ МВД Краснодарского края ищет экипаж ГИБДД, который по неизвестным причинам не оформил ДТП.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 14:13
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12
(6)
№12 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:57) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правила дорожного движения нарушились сами собой (с)
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№11 Написал: borlas (Сегодня, 15:24) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: iDEAD
Харош а ? Глупости не пиши .


Ты поучи свою жену щи варить.
Договорились?
А писать мне глупости или нет я сам решу.
Хорошо?

По теме.
Претензии к Смолову есть?
Претензий пока нет. Даже за забор никто не предъявляет.
Был он пьян или на телефон отвлёкся никому не известно. Поэтому обвинять его только на основании своей чуйки после дистанционного просмотра фотографий полная глупость. К делу в суде это не приложишь.
Я пьяных за рулем категорически презираю. Но в данном случае факт пьянства не установлен.
Если в результате выяснится, что Федя был пьян, то да его надо лишать по всей строгости и ментов прицепом по полной за взятки. Но пока фактов нет, чего языком чесать?
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: borlas
Пострадавших нет.
Машина не застрахована. Смолов её чинит сам.
Имущественных претензий к Смолову никто не предъявляет.
И что оформлять?


Ограду Федор чинить обязан, если был за рулем. Имущественные претензии к участнику ДТП от муниципалитета имеются.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:12) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: borlas
Пострадавших нет.
Машина не застрахована. Смолов её чинит сам.
Имущественных претензий к Смолову никто не предъявляет.
И что оформлять?

Харош а ? Глупости не пиши .

все очень просто

Очевидцы сообщают, что за рулем авто находился сам Федор Смолов, он самостоятельно вышел из машины и быстро покинул место аварии, оставив авто на проезжей части.


Парень скорее всего был пьян
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:01) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Наверное Федян пачку зеленых бумажек показал и сразу с глазами и памятью плохо стало.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: borlas
Пострадавших нет.
Машина не застрахована. Смолов её чинит сам.
Имущественных претензий к Смолову никто не предъявляет.
И что оформлять?


Никто не виноват.... никто правил не нарушал, никто бабло не платил, чтобы не оформлять... Ипанулся (ипанутый) просто так - от скуки, да? Ну ты и чудило... С таким подходом, скоро в стране НОЛЬ происшествий и ДТП будет... Главное, чтобы бабло кочевло... из кармана - в карман, из кар ана - в карман. Ты и сам видно такой...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: александр матасов (Сегодня, 14:40) #
  • +4
  •  (6)

Пьёт, собака.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№5 Написал: borlas (Сегодня, 14:36) #
  • -7
  •  (9)
online

Пострадавших нет.
Машина не застрахована. Смолов её чинит сам.
Имущественных претензий к Смолову никто не предъявляет.
И что оформлять?
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:36) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
он обещал билеты на матч краснодар -оренбург. и гол забить smile
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№3 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 14:27) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Россия - это коррупционная помойка. Ничего в этом удивительного


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:26) #
  • +5
  •  (7)
online

пару тысяч долларов и решили пьяного не оформлять )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 14:19) #
  • +5
  •  (9)

на месте разобрались вот и не оформили


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
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