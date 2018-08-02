Василий Уткин: Смолов самый стабильный и лучший форвард РПЛ за последние годы

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мыслями о нападающем "Краснодара" Федоре Смолове."Для Смолова переход в "Локомотив" – это последний шанс сыграть в Лиге чемпионов. Хотя возможно он уже и не ставит себе такую цель. Ему идет уже 29-й год. Тем более, что не похож он на человека, который может сильно переживать. Его не пошатнул даже промах с пенальти на чемпионате мира. А вообще, Смолов – это лучший и самый стабильный форвард нашей лиги за последние годы", – сказал Уткин.