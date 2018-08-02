Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Уткин: Смолов самый стабильный и лучший форвард РПЛ за последние годы

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мыслями о нападающем "Краснодара" Федоре Смолове.

"Для Смолова переход в "Локомотив" – это последний шанс сыграть в Лиге чемпионов. Хотя возможно он уже и не ставит себе такую цель. Ему идет уже 29-й год. Тем более, что не похож он на человека, который может сильно переживать. Его не пошатнул даже промах с пенальти на чемпионате мира. А вообще, Смолов – это лучший и самый стабильный форвард нашей лиги за последние годы", – сказал Уткин.

Спорт FM
Теги: Уткин Смолов Локомотив
Сегодня, 08:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.