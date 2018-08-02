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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Василий Уткин: Смолов самый стабильный и лучший форвард РПЛ за последние годы
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мыслями о нападающем "Краснодара" Федоре Смолове.
"Для Смолова переход в "Локомотив" – это последний шанс сыграть в Лиге чемпионов. Хотя возможно он уже и не ставит себе такую цель. Ему идет уже 29-й год. Тем более, что не похож он на человека, который может сильно переживать. Его не пошатнул даже промах с пенальти на чемпионате мира. А вообще, Смолов – это лучший и самый стабильный форвард нашей лиги за последние годы", – сказал Уткин.
Спорт FM
"Для Смолова переход в "Локомотив" – это последний шанс сыграть в Лиге чемпионов. Хотя возможно он уже и не ставит себе такую цель. Ему идет уже 29-й год. Тем более, что не похож он на человека, который может сильно переживать. Его не пошатнул даже промах с пенальти на чемпионате мира. А вообще, Смолов – это лучший и самый стабильный форвард нашей лиги за последние годы", – сказал Уткин.
Спорт FM
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