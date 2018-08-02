Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы

По информации Sport24, ЦСКА включил в контракт Абеля Эрнандеса пункт о досрочном расторжении контракта, в случае тяжелой травмы футболиста.

При этом уругваец не получит никакой компенсации.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Эрнандеса имеются проблемы с коленями и ахилловым сухожилием.
Теги: ЦСКА Эрнандес
Сегодня, 11:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Глупость! Человек будет убирать ноги в самый ответственный момент.
Например если в игре в ЛЧ такое произойдет, то ЦСКА может потерять очень большие деньги покрывающая разность при нормальным контракте.
Впрочем Гинер считать наверное умеет лучше чем я.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:21) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гинер думает умнее других,как будто Эрнандес здоровее станет,все дармовщину ищет,Олонаре и Гонсалесы не пошли впрок
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Хмм,в таком случае он не будет жопу рвать в играх,чтобы не сломаться?

Статья копипастером урезана: речь о расторжении в случае тяжёлой травмы идёт лишь о первом полугодии. Современным языком, контракт подписан по системе 0,5+2,5: проявишь себя и не сломаешься - автоматом продлишься ещё на 2,5 года. Т.е. сидя на лскамейке или отбывая номер он тоже через пол-года покинет команду - с ним просто не пролонгируют контракт.

Цитата: P. Holmberg
ЗП ему положили весьма серьезную.

Не правда: все-го-то 1,8 ляма годовых, или 0,9 за пол-сезона. А вот про бонусы - а они 100-пудово прописаны - никто и никому никогда не сообщит. А то что за голы в ЧР и тем паче в ЛЧ они прописаны - к гадалке не ходи.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хмм,в таком случае он не будет жопу рвать в играх,чтобы не сломаться?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: sergey3709
Значит не совсем здоров


Не значит. Был бы не совсем- просто не взяли бы или отложили до зимы. Как было с Суаресом, которого откладывали аж 3 ТО)))

Другой вопрос- игрок часто получает травмы. И этот пункт- разумная страховка. ЗП ему положили весьма серьезную.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:45) #
  • -1
  •  (1)

Значит не совсем здоров
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.